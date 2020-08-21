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В Татарстане экологи потребовали убрать незаконную свалку

10:05, 21.08.2020
В Татарстане экологи потребовали убрать незаконную свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане по требованию экологов была ликвидирована незаконная свалка в Камско-Устьинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

В ведомство поступило сообщение, что возле села Малые Салтыки захламлена отходами производства и потребления территория площадью 950 кв. м, объемом 600 куб. м.

Экологи потребовали принятия мер для устранения нарушения. Сейчас территория приведена в порядок.

Отметим, что с начала 2020 года на территории семи районов Татарстана были выявлены 53 несанкционированные свалки общей площадью 945 тыс. кв. м. На сегодняшний день 98% из них ликвидированы.

Общество Татарстан
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