В Татарстане за сутки выявлены 29 случаев коронавируса

В Татарстане за сутки выявлены 29 случаев коронавируса. Пятеро из них госпитализированы. Выздоровело за сутки 49 человек.

Итого в Татарстане зарегистрировано 6 220 случаев заболевания. На ИВЛ находятся 30 человек. По статистике в Татарстане 166,6 случаев на сто тысяч населения.

За неделю выявлено новых 203 случая, из них 121 — домашние очаги, в них 355 новых контактных.Также зарегистрированы очаги в 43 трудовых коллективах, из них 8 новых, там 64 контактных.Таким образом, с нарастанием под наблюдением 852 контактных.



За сутки проведено 4 924 теста, таким образом проведено более 550 тысяч исследований. Охват тестированием 125,4 на сто тысяч населения.

