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Омские врачи не одобрили транспортировку Навального в Германию

08:12, 21.08.2020 1
Омские врачи не одобрили транспортировку Навального в Германию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Омская больница скорой помощи не одобрила перевозку Алексея Навального в Германию. Главный врач больницы Александр Мураховский отказался подписать соответствующее разрешение.

По его словам, состояние оппозиционера остается нестабильным. Об этом сообщила пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш.

Напомним, что накануне оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу с тяжелым отравлением. Чем именно отравился политик, до сих пор не известно. Сегодня в больнице собрался консилиум для решения, возможна ли транспортировка пациента в Москву или за границу.

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:17
    Пусть отправлябт в Германию.Там он выживыть.
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