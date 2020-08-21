Омские врачи не одобрили транспортировку Навального в Германию
Омская больница скорой помощи не одобрила перевозку Алексея Навального в Германию. Главный врач больницы Александр Мураховский отказался подписать соответствующее разрешение.
По его словам, состояние оппозиционера остается нестабильным. Об этом сообщила пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш.
Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Решния родственников для его перевозки недостаточно.
Напомним, что накануне оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу с тяжелым отравлением. Чем именно отравился политик, до сих пор не известно. Сегодня в больнице собрался консилиум для решения, возможна ли транспортировка пациента в Москву или за границу.
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