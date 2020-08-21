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Сегодня в Татарстане ожидаются небольшие дожди и до +19 градусов

05:27, 21.08.2020
Сегодня в Татарстане ожидаются небольшие дожди и до +19 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 21 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывами до 14 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +14°С до +19°С. В Казани прогнозируется 16—19 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +15°С до +18°С.

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