В Казани активисты «Том Сойер Феста» отреставрируют дом купца Вафы Бигаева

В Казани активисты «Том Сойер Феста» обновят фасад дома купца Вафы Бигаева по улице Парижской Коммуны, 18. Сейчас в нем расположен Музей чак-чака.

Волонтеры приступят к работам уже в эту субботу, 22 августа. Активисты планируют освежить краску на фасаде дома и вернуть кирпичную кладку на цокольном этаже здания. Сейчас уже установили строительные леса и рабочую бытовку.

На объекте будут работать не более 20 человек. Все они будут в масках и перчатках, на рабочем месте будут дезинфицирующие средства. Также в этом году в реставрационных работах не смогут принять участие пожилые активисты, передает мэрия Казани.

Также волонтеры планируют создать самую узкую улицу в столице Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».