Мошенники украли у жительницы Казани 300 тысяч рублей, пообещав ей «коронавирусную» компенсацию

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Полиция Казани столкнулась с новым видом мошенничества. Жительница столицы Татарстана лишилась 300 тысяч рублей, поверив обещаниям мошенников перевести ей компенсацию в связи с пандемией коронавируса.

Потерпевшая увидела в одной из соцсетей рекламу, в которой от имени одного из банков сообщалось, что каждый клиент может получить компенсацию в размере 2 020 рублей в связи с эпидемией COVID-19. Для этого необходимо было пройти опрос на стороннем сайте.

В опросе 48-летняя жительница Казани указала все данные банковской карты, даже CVV-код и код, пришедший в СМС, передает пресс-служба УВД по Казани.

Чуть позже потерпевшая решила проверить, пришли ли ей деньги, и обнаружила, что мошенники сняли с ее карты 300 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковской карты».

