Хван Ин Бом: «Знаю, что «Рубин» около десяти лет назад был серьезной силой»

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом рассказал о деталях своего переезда в Казань. По его словам, решающую роль сыграла личная заинтересованность главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, с которым он говорил по телефону.

«Я всегда хотел играть в Европе, с малых лет. Недавно на меня вышли главный тренер «Рубина» и руководство клуба, они объяснили мне мои задачи в команде. Важным фактором моего переезда сюда была заинтересованность тренера. Я разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким и после телефонного разговора стал искать в интернете подробную информацию о нем и о клубе. Прочитал много лестных отзывов, понял, что еду к очень известному тренеру и в большой клуб», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Хван Ин Бом ставит перед собой максимальные задачи. В том числе южнокорейский футболист хочет помочь казанскому клубу вернуться в число ведущих команд России.

«Знаю, что «Рубин» около десяти лет назад выступал в Лиге чемпионов и был серьезной силой. Наша общая задача — помочь клубу вернуться на прежние позиции», — сказал Хван Ин Бом.

Накануне корейский футболист присоединился к тренировкам «Рубина» на клубной базе в Казани. До этого он успешно сдал анализы, и все тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Напомним, Хван Ин Бом был выкуплен «Рубином» у американского клуба «Ванкувер». Ранее казанцы объявили о расставании с экс-капитаном команды Вячеславом Подберезкиным.