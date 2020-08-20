Минэкономики Татарстана определили уполномоченным органом подписывать соглашения о защите капиталовложений

Минэкономики Татарстана определили исполнительным органом, который уполномочен от имени республики подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Согласно документу, сделано это в целях повышения инвестиционной привлекательности и поощрению капиталовложений в республике. Теперь ведомство может подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной по которым является Российская Федерация.

Ранее министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил на заседании Госсовета, что численность безработных на сегодня в РТ составляет порядка 79 тыс. человек.

