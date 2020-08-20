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В Татарстане три часа искали потерявшихся грибников

13:35, 20.08.2020
В Татарстане три часа искали потерявшихся грибников
Фото: МЧС по РТ

Спасатели три часа искали двух заблудившихся грибников в Кукморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Две женщины и мужчина приехали в лес за грибами. Недалеко от села Починок-Кучук женщины зашли в лес, мужчина остался в машине, так как не мог ходить. Женщины не выходили в течение трех часов. В какой-то момент мужчина заволновался и позвонил спасателям.

Поиск грибников проводили с помощью звуковой сирены вдоль проселочной дороги, а также по грунтовой дороге вдоль леса. Через три часа грибники были найдены в лесном массиве вблизи деревни Ятмас Дусай. Они были в порядке, в медпомощи не нуждались.

Площадь поиска составила 40 тысяч кв. м.

Ранее волонтеры и спасатели нашли заблудившегося под Челнами грибника.

Общество Татарстан
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