В Татарстане за ремонт дороги в Камско-Устьинском районе заплатят 128 млн рублей

Главтатдортранс при Минтрансе Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт автодороги Тетюши — Камское Устье. Соответствующая информация размещена 19 августа на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 128 млн рублей.

Планируется ремонт дороги в Камско-Устьинском районе Татарстана на участках км 22+380 — км 23+639, км 28+002 — км 29+306. Общая протяженность составит 2,56 км.

Подать заявку можно до 27 августа. В этот же день будет проведен аукцион. Подрядчик должен выполнить работы до 11 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что строительство скоростной трассы Казань — Екатеринбург обойдется в 114,7 млн рублей.

