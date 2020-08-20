Новости спорта

12:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«КАМАЗ» вышел в следующий раунд Кубка России

11:51, 20.08.2020
«КАМАЗ» вышел в следующий раунд Кубка России
Фото: vk.com/fckamaz

«КАМАЗ» обыграл в серии пенальти димитровградскую «Ладу» (2:1, пен.) в 1/128 финала Кубка России по футболу.

Автозаводцы первыми забили гол на 27-й минуте, благодаря удару Гаглоева. Гости сравняли счет в середине второго тайма. Основное время матча закончилось вничью, а в серии пенальти оказались точнее футболисты «КАМАЗа».

Вратарь татарстанской команды Суслов отразил два одиннадцатиметровых удара.

После этой победы «КАМАЗ» вышел в следующий раунд турнира и сыграет в 1/64 финала Кубка России.

Напомним, матч против «Лады» прошел в Ульяновске из-за дисквалификации домашнего стадиона челнинцев.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем