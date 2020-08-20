Информация о минировании Вахитовского райсуда Казани не подтвердилась

В Вахитовском районном суде Казани завершилась эвакуация. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе райсуда.

Информация о минировании не подтвердилось.

Напомним, сегодня утром помимо Вахитовского также эвакуировали Советский райсуд. В обоих случаях на официальную электронную почту суда пришло анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Источник в правоохранительных органах пояснил «Реальному времени», что аналогичное сообщение получили и другие суды в Казани.