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Информация о минировании Вахитовского райсуда Казани не подтвердилась

11:09, 20.08.2020
Информация о минировании Вахитовского райсуда Казани не подтвердилась
Фото: realnoevremya.ru

В Вахитовском районном суде Казани завершилась эвакуация. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе райсуда.

Информация о минировании не подтвердилось.

Напомним, сегодня утром помимо Вахитовского также эвакуировали Советский райсуд. В обоих случаях на официальную электронную почту суда пришло анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Источник в правоохранительных органах пояснил «Реальному времени», что аналогичное сообщение получили и другие суды в Казани.

Происшествия Татарстан
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