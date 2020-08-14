Муниципалитеты Татарстана выступили за запрет продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. метров

Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили продажу алкоголя. Муниципалитеты Татарстана выступили за запрет продажи алкоголя в заведениях общепита площадью менее 50 кв. метров, которые расположены в многоквартирных домах.

Муниципалитет Челнов выступил с заявлением об ограничении продажи алкоголя в заведениях площадью менее 100 кв. метров.

Ранее власти Челнов уже обращались в Госсовет Татарстана с просьбой закрыть в городе алкомаркеты площадью менее 100 кв. метров в многоквартирных домах. Если закон о запрете продажи алкоголя в помещениях площадью менее 100 кв. метров будет принят, в Челнах могут закрыться 33 алкомаркета.