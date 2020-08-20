Глава «Почты России» приедет в Иннополис в день заседания Набсовета ОЭЗ

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова обрисовала план визита гендиректора «Почты России» Максима Акимова в республику. Подробная программа визита еще формируется.

Он прибудет в Иннополис 24 августа. На этот день запланировано заседание Набсовета ОЭЗ «Иннополис».

По словам Галимовой, в ходе двусторонней встречи в Иннополисе «передадут автотранспорт, связанный с «Почтой России», а также запустят один из объектов в наукограде.

Ранее бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал, что глава «Почты России» встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудят возможности облегчить экспорт продукции татарстанских предпринимателей.