Рустам Минниханов обсудит электронную торговлю с гендиректором «Почты России»

На следующей неделе, 24 августа, в Иннополисе состоится встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора АО «Почта России» Максима Акимова. Об этом заявил на брифинге в Кабмине республики бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

Сообщается, что в ходе встречи обсудят перспективы включения Татарстана в число регионов, где «Почта России» проведет эксперимент по организации трансграничной электронной торговли, а также проект концепции администрирования товаров, перемещаемых в рамках этой зоны.

«Задача переговоров — ускорить поставки продукции в Татарстан и облегчить экспорт товаров татарстанских предпринимателей», — отметил Абдулганиев.

Также 24 августа пройдет наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис».

Ранее в Иннополисе разработали многовинтовой беспилотный летательный аппарат для доставки грузов разных габаритов и почты.

