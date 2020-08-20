Вслед за Вахитовским эвакуирован Советский районный суд Казани

Фото: Ирина Плотникова

Вслед за событиями в Вахитовском районном суде в Казани эвакуировали Советский районный суд.

По словам пресс-секретаря Советского районного суда Румии Мубаракзановой, им также пришло письмо о минировании «со «стандартным» текстом». С какого именно электронного адреса пришло письмо, «Реальному времени» пояснить не смогли.

Сейчас ожидают кинологов с собакой.

В Верховном суде Татарстана в пресс-службе суда заявили, что у них эвакуации нет.

По неподтвержденной информации, эвакуация также произошла в Кировском районном суде Казани.

Ранее Вахитовский районный суд Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании.

