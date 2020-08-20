Вахитовский районный суд Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Вахитовском суде Казани в эти минуты идет эвакуация. Информацию подтвердили «Реальному времени» источники в адвокатском сообществе.

Как рассказали в пресс-службе суда, на официальную почту суда поступило электронное письмо с сообщением о минировании «со «стандартным» текстом». Сейчас ожидают кинологов с собакой. Из здания эвакуирован весь аппарат суда и присутствующие граждане. На место подъезжают экстренные службы.

Эвакуация началась около 15 минут назад. На улице ожидают продолжения работы чуть более 30 посетителей суда.

С чем именно связана эвакуация, никто не знает, однако все прошло организованно, без паники, сообщает корреспондент «Реального времени».

Силовики перекрыли улицу Лесгафта.

Ранее в казанском торговом центре «Мега» прошла эвакуация посетителей.

