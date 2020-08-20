«Калашников» представил «умное» ружье

Концерн «Калашников» показал новое ружье, которое он представит на форуме «Армия-2020». Это ружье MP-155 Ultima, умеющее синхронизироваться со смартфоном.

Компания хвастается коллиматорным прицелом и специальным экраном, позволяющим работать в Smart-режиме. Что конкретно позволяет делать с оружием «умная» начинка, не поясняется.

Разработка проведена на базе гладкоствольного самозарядного ружья МР-155, уточняет пресс-служба «Ростеха».

Генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов уже продемонстрировал Smart-ружье в действии на своей странице в Instagram.