Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

В республике программой сельской ипотеки воспользовались 708 семей. Россельхозбанк выдал татарстанцам 1,6 млрд рублей под 3% годовых на покупку первичного и вторичного жилья на сельских территориях. В кредитной организации считают, что объемы ипотечного кредитования будут расти.

Заявку на получение кредита может подать любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет. При этом первоначальный взнос составляет всего 10%. Важно, чтобы дом, квартира или земельный располагались на сельских территориях.

Ранее сообщалось, что за полгода татарстанцы взяли ипотеку на 45 млрд рублей.

