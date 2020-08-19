Как набережная озера Кабан стала центром программы реабилитации переболевших COVID-19
Из больницы — в больницу
Около 70 человек уже прошли в казанской поликлинике №7 комплексную «постковидную» реабилитацию, о необходимости которой недавно заявил Минздрав республики. Городская поликлиника №7, Госпиталь для ветеранов войн, 21-я поликлиника Казани, медицинский центр Иннополиса и Набережночелнинский госпиталь ветеранов войн принимают на реабилитацию переболевших коронавирусом со всего Татарстана вне зависимости от прописки — по направлению врачей.
Всего «постковидную» реабилитацию в республике прошли более 150 пациентов. В день, по данным Минздрава, реабилитационные центры принимают в общей сложности от 20 до 24 человек, перенесших «коронавирусную» пневмонию.
Реабилитация для тех, «кому за…»
— В нашей поликлинике и в Госпитале ветеранов войн сразу после того, как был объявлен второй этап снятия ограничений, были открыты отделения реабилитации. Сейчас реабилитацией начинают заниматься уже во всех поликлиниках города, — рассказала главврач городской поликлиники №7 Ольга Багданова. — Наша поликлиника обслуживает центр города, она из всех городских самая небольшая. У нас всего около 40 тысяч прикрепленного населения, и в основном это пожилые люди, около 40 процентов — в возрасте 70 лет и больше. Они выписываются из стационаров с пневмонией — и что им делать? Ведь помимо того, что они перенесли пневмонию, у них есть много сопутствующих патологий. А коронавирус бьет не только по легким — мы убедились, что буквально через три-четыре недели после выписки у пожилых людей с кардиологической патологией идет сбой, декомпенсация кардиологических заболеваний. Мы пришли к тому, что за этими людьми надо наблюдать, поэтому реабилитация включает не только восстановление дыхательной функции и дыхательной системы, но и другие мероприятия.
Багданова заметила, что поликлинике №7 очень повезло в том плане, что, кроме хорошо оборудованного зала лечебной физкультуры и с помощью физиотерапевтического оборудования, ее пациенты также имеют возможность заниматься на свежем воздухе на набережной Кабана. Именно там сейчас проходит существенная часть занятий с «постковидниками». А кроме того, говорит Багданова, с учетом особенностей здоровья их пациентов в рамках реабилитации они проходят в поликлинике комплексный медосмотр.
За результатами — через год
В Вахитовском районе коронавирусной инфекцией с двусторонней пневмонией, то есть за исключением легких форм, по словам Ольги Багдановой, переболело 298 человек, в том числе и люди молодого возраста. Но на реабилитацию, говорит она, приходят в основном люди постарше — молодые торопятся выйти на работу…
На вопрос, насколько восстанавливаются легкие после реабилитационного курса, Ольга Багданова заметила, что судить об этом рано:
— Эти результаты видны не ранее, чем через год. А сейчас можно сказать, что у всех наших пациентов видна положительная динамика.
«Главное — восстановить работоспособность»
— Пациенты к нам на реабилитацию поступают через две недели после выписки из стационара при условии двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, — рассказала заведующая дневным стационаром поликлиники №7 Галина Ананичева. — В зависимости от состояния здоровья и сопутствующих заболеваний мы назначаем им физиотерапевтические процедуры, магнитотерапию, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны, а еще все они делают дыхательную гимнастику на свежем воздухе. Прежде чем определиться с программой реабилитации, каждого из них мы обследуем, и решения о необходимых процедурах врач принимает индивидуально.
По словам Ананичевой, продолжительность реабилитационного курса — 12—14 дней, по окончании лечения пациенты сдают анализы. Затем прошедших реабилитацию передают под наблюдение участковому терапевту — с условием, что впоследствии они пройдут еще и диспансеризацию.
Ананичева подчеркнула: реабилитация нужна в первую очередь людям трудоспособного возраста:
— Многие жалуются на слабость — общую, мышечную, на утомляемость и неспособность выполнять работу, которую выполняли до болезни, на общее тревожное состояние. Цель реабилитации — восстановить их работоспособность.
Кому что нравится
Группы реабилитантов — очень небольшие, по 5—10 человек, — собираются у дверей зала лечебной физкультуры. По расписанию, занятия и процедуры у «постковидников» проходят по понедельникам, средам и пятницам.
— Очень нужна реабилитация! — заявил «Реальному времени» один из пациентов, пожилой мужчина, который отказался представиться, видимо, опасаясь получить ответную реакцию за критику врачей. — Я пенсионер, лечился во 2-й горбольнице и остался недоволен лечением. А как долго ждать госпитализации пришлось, когда меня туда привезли! Пациентов много, неразбериха… И меня на четвертый день уже выписали домой долечиваться! Это разве нормально? Домашнее лечение — разве лечение? Хорошо, направление сюда дали.
— А меня через десять дней выписали, всех же выписывали по-разному, в зависимости от состояния, — возразила пациентка по имени Ландыш. — А дома, кстати, долечиваться лучше — дома и стены лечат. Я 5 июля почувствовала себя плохо, а 6-го отключились обоняние и вкус. Вызвала врача, назначили лечение, оно не пошло. А я в группе риска — астматик. К 13 июля вызвала такси и поехала в Госпиталь для ветеранов войн, попросилась на госпитализацию. Меня приняли. Максимально внимательно отнеслись, назначили лечение, через день брали анализы, смотрели, как меняется картина, а спустя десять дней отправили домой со всеми рекомендациями — как долечиваться. Я давала подписку и еще две недели сидела в изоляции дома, принимала лекарства и делала дыхательную гимнастику. И потом сюда попросилась — я из Приволжского района, но меня приняли, и вторую неделю тут занимаюсь дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой — все остальное мне нельзя. Улучшение налицо, с понедельника выхожу на работу.
Ландыш заметила: по месту прописки реабилитацию такого качества она получить не смогла бы — в Приволжском районе в поликлинике элементарно не хватает врачей, поскольку население не чета Вахитовскому — огромное:
— Туда бы побольше выпускников медвузов направлять…
Остальные пациенты реабилитационного центра оказались неразговорчивыми — не захотели «светиться» в СМИ с отзывами о нем. И фотографироваться согласились не все. Но подтвердили: реабилитация идет им на пользу.
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