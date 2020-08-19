Как набережная озера Кабан стала центром программы реабилитации переболевших COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Из больницы — в больницу



Около 70 человек уже прошли в казанской поликлинике №7 комплексную «постковидную» реабилитацию, о необходимости которой недавно заявил Минздрав республики. Городская поликлиника №7, Госпиталь для ветеранов войн, 21-я поликлиника Казани, медицинский центр Иннополиса и Набережночелнинский госпиталь ветеранов войн принимают на реабилитацию переболевших коронавирусом со всего Татарстана вне зависимости от прописки — по направлению врачей.

Всего «постковидную» реабилитацию в республике прошли более 150 пациентов. В день, по данным Минздрава, реабилитационные центры принимают в общей сложности от 20 до 24 человек, перенесших «коронавирусную» пневмонию.

Всего «постковидную» реабилитацию в республике прошли более 150 пациентов

Реабилитация для тех, «кому за…»

— В нашей поликлинике и в Госпитале ветеранов войн сразу после того, как был объявлен второй этап снятия ограничений, были открыты отделения реабилитации. Сейчас реабилитацией начинают заниматься уже во всех поликлиниках города, — рассказала главврач городской поликлиники №7 Ольга Багданова. — Наша поликлиника обслуживает центр города, она из всех городских самая небольшая. У нас всего около 40 тысяч прикрепленного населения, и в основном это пожилые люди, около 40 процентов — в возрасте 70 лет и больше. Они выписываются из стационаров с пневмонией — и что им делать? Ведь помимо того, что они перенесли пневмонию, у них есть много сопутствующих патологий. А коронавирус бьет не только по легким — мы убедились, что буквально через три-четыре недели после выписки у пожилых людей с кардиологической патологией идет сбой, декомпенсация кардиологических заболеваний. Мы пришли к тому, что за этими людьми надо наблюдать, поэтому реабилитация включает не только восстановление дыхательной функции и дыхательной системы, но и другие мероприятия.

Багданова заметила, что поликлинике №7 очень повезло в том плане, что, кроме хорошо оборудованного зала лечебной физкультуры и с помощью физиотерапевтического оборудования, ее пациенты также имеют возможность заниматься на свежем воздухе на набережной Кабана. Именно там сейчас проходит существенная часть занятий с «постковидниками». А кроме того, говорит Багданова, с учетом особенностей здоровья их пациентов в рамках реабилитации они проходят в поликлинике комплексный медосмотр.

Багданова заметила, что поликлинике №7 очень повезло в том плане, что, кроме хорошо оборудованного зала лечебной физкультуры и с помощью физиотерапевтического оборудования, ее пациенты также имеют возможность заниматься на свежем воздухе на набережной Кабана

За результатами — через год

В Вахитовском районе коронавирусной инфекцией с двусторонней пневмонией, то есть за исключением легких форм, по словам Ольги Багдановой, переболело 298 человек, в том числе и люди молодого возраста. Но на реабилитацию, говорит она, приходят в основном люди постарше — молодые торопятся выйти на работу…

На вопрос, насколько восстанавливаются легкие после реабилитационного курса, Ольга Багданова заметила, что судить об этом рано:

— Эти результаты видны не ранее, чем через год. А сейчас можно сказать, что у всех наших пациентов видна положительная динамика.

«Главное — восстановить работоспособность»

— Пациенты к нам на реабилитацию поступают через две недели после выписки из стационара при условии двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, — рассказала заведующая дневным стационаром поликлиники №7 Галина Ананичева. — В зависимости от состояния здоровья и сопутствующих заболеваний мы назначаем им физиотерапевтические процедуры, магнитотерапию, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны, а еще все они делают дыхательную гимнастику на свежем воздухе. Прежде чем определиться с программой реабилитации, каждого из них мы обследуем, и решения о необходимых процедурах врач принимает индивидуально.

По словам Ананичевой, продолжительность реабилитационного курса — 12—14 дней, по окончании лечения пациенты сдают анализы. Затем прошедших реабилитацию передают под наблюдение участковому терапевту — с условием, что впоследствии они пройдут еще и диспансеризацию.

Ананичева подчеркнула: реабилитация нужна в первую очередь людям трудоспособного возраста:

— Многие жалуются на слабость — общую, мышечную, на утомляемость и неспособность выполнять работу, которую выполняли до болезни, на общее тревожное состояние. Цель реабилитации — восстановить их работоспособность.

По расписанию, занятия и процедуры у «постковидников» проходят по понедельникам, средам и пятницам

Кому что нравится

Группы реабилитантов — очень небольшие, по 5—10 человек, — собираются у дверей зала лечебной физкультуры. По расписанию, занятия и процедуры у «постковидников» проходят по понедельникам, средам и пятницам.

— Очень нужна реабилитация! — заявил «Реальному времени» один из пациентов, пожилой мужчина, который отказался представиться, видимо, опасаясь получить ответную реакцию за критику врачей. — Я пенсионер, лечился во 2-й горбольнице и остался недоволен лечением. А как долго ждать госпитализации пришлось, когда меня туда привезли! Пациентов много, неразбериха… И меня на четвертый день уже выписали домой долечиваться! Это разве нормально? Домашнее лечение — разве лечение? Хорошо, направление сюда дали.

— А меня через десять дней выписали, всех же выписывали по-разному, в зависимости от состояния, — возразила пациентка по имени Ландыш. — А дома, кстати, долечиваться лучше — дома и стены лечат. Я 5 июля почувствовала себя плохо, а 6-го отключились обоняние и вкус. Вызвала врача, назначили лечение, оно не пошло. А я в группе риска — астматик. К 13 июля вызвала такси и поехала в Госпиталь для ветеранов войн, попросилась на госпитализацию. Меня приняли. Максимально внимательно отнеслись, назначили лечение, через день брали анализы, смотрели, как меняется картина, а спустя десять дней отправили домой со всеми рекомендациями — как долечиваться. Я давала подписку и еще две недели сидела в изоляции дома, принимала лекарства и делала дыхательную гимнастику. И потом сюда попросилась — я из Приволжского района, но меня приняли, и вторую неделю тут занимаюсь дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой — все остальное мне нельзя. Улучшение налицо, с понедельника выхожу на работу.

Пациенты подтвердили: реабилитация идет им на пользу

Ландыш заметила: по месту прописки реабилитацию такого качества она получить не смогла бы — в Приволжском районе в поликлинике элементарно не хватает врачей, поскольку население не чета Вахитовскому — огромное:

— Туда бы побольше выпускников медвузов направлять…

Остальные пациенты реабилитационного центра оказались неразговорчивыми — не захотели «светиться» в СМИ с отзывами о нем. И фотографироваться согласились не все. Но подтвердили: реабилитация идет им на пользу.

1 / 13 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Инна Серова, фото Рината Назметдинова