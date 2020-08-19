«Уфа» сыграла вничью со «Спартаком», Беленов отбил пенальти
«Уфа» дома сыграла вничью с московским «Спартаком» (1:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги.
На гол Павла Аликина на 2-й минуте встречи, гости ответили забитым мячом Эзекиеля Понсе.
По ходу первого тайма игры вратарь уфимцев Александр Беленов отразил пенальти от форварда «Спартака» Джордана Ларссона.
После трех сыгранных туров в активе «Уфы» стало 4 очка. Московская команда набрала 5 балл в чемпионате страны и продлила свою беспроигрышную серию до 3 матчей.СпортФутбол Башкортостан
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