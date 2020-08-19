В Казани продают портрет Минниханова в рыцарских доспехах

Фото: «Авито»

В Казани продают картину с изображением президента республики Рустама Минниханова в рыцарских доспехах. Объявление размещено на сайте «Авито».

Автор объявления уверяет, что картина написана вручную маслом на холсте размером 60 на 50 см, а фото «не передает яркости и насыщенности красок». Со стоимостью работы художник не определился и предложил покупателю предложить свою цену.

Работа представляет собой репродукцию картины Рубенса «Портрет Шарля де Лонгваля», написанную после трагической гибели героя при штурме крепости Нейзоль в Венгрии.



Ранее картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» пропала из филиала Лувра в Абу-Даби.

