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Главы МИД ЕС единогласно решили ввести санкции против Белоруссии

07:58, 15.08.2020
Главы МИД ЕС единогласно решили ввести санкции против Белоруссии
Фото: pixabay.com

Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.

Так, индивидуальные ограничения коснутся ответственных за «насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов». Корчок уточнил, что власти ЕС уже начали готовить список лиц.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии и сообщил о начале работы по наказанию ответственных за насилие и фальсификацию.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции после выборов президента. Вчера ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 80,10% от всех голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,12%.

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