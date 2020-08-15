Главы МИД ЕС единогласно решили ввести санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.

Так, индивидуальные ограничения коснутся ответственных за «насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов». Корчок уточнил, что власти ЕС уже начали готовить список лиц.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии и сообщил о начале работы по наказанию ответственных за насилие и фальсификацию.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции после выборов президента. Вчера ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 80,10% от всех голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,12%.

