Уразбахтина голосом Ельцина попрощалась с «Ак Барсом»

Ведущая «Ак Барс ТВ» Зухра Уразбахтина официально покинула казанский клуб.

«Давайте дружно скажем Зухре огромное спасибо за работу в «Ак Барс ТВ» и пожелаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

На прощание пресс-служба казанцев записала видеоролик, где Уразбахтина голосом Ельцина объявила о своем уходе из «Ак Барса». На ведущую наложили знаменитый фрагмент ухода Бориса Николаевича с поста президента России.

«Я ухожу. Я сделал все, что мог. Будьте счастливы. Вы заслужили счастье», — сказала Уразбахтина голосом Ельцина.

Напомним, ведущая «Ак Барс ТВ» перешла на работу на федеральный телеканал «Матч ТВ».