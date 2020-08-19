Новости промышленности

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Министр сельского хозяйства Татарстана назвал молоко «белой нефтью» республики

14:32, 19.08.2020
Министр сельского хозяйства Татарстана назвал молоко «белой нефтью» республики
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан считается «молочной республикой», поскольку много лет занимает первое место по стране по производству молока, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Так, 6% от объема российского молока производится в РТ. Ежедневно в республике производится более 4 тысяч тонн молока, что составляет 102,8% по сравнению с прошлым годом. Практически все молоко перерабатывается на местных молокозаводах республики, которых в республике более 20, отметил Зяббаров и назвал молоко «белой нефтью» Татарстана.

Ранее стало известно о создании в Нижнекамске предприятия по производству брынзы и йогурта.

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем