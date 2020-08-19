Дело о банкротстве «Форвард Групп» прекращено

Сегодня Арбитражный суд РТ прекратил дело о банкротстве ООО «Форвард Групп». Такое решение суд вынес после ходатайств временного управляющего должника Джигита Кадагазова, самого общества и являющегося для него материнской компанией ООО «Менделеевсказот».

Причина для такого коллективного волеизъявления одна: «Менделеевсказот» погасил все долги своей «дочки». Как ранее рассказывало «Реальное время», «Форвард Групп» принадлежит 70% уставного капитала ООО «Аммоний Агро», на балансе которого числится значимая часть логистической инфраструктуры менделеевского завода удобрений АО «Аммоний». В том числе склад и часть железной дороги, по которой продукцию отправляют на экспорт.

Основанием к тому, чтобы потребовать признать эту компанию несостоятельной, стало решение татарстанского арбитража от 8 июля прошлого года. Тогда был удовлетворен иск АО «Газпром межрегионгаз Казань» по взысканию с «Форвард Групп» 377,5 тыс. рублей долга и 4,7 тыс. рублей процентов.