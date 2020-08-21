Камаловцы открыли 115 театральный сезон с «Угасшими звездами»

21 августа театр имени Г. Камала открыл 115-й сезон. Первым спектаклем нового театрального года стали «Угасшие звезды» Карима Тинчурина, премьера которого на сцене татарского академического драмтеатра имени Г. Камала прошла в феврале. Отыграть возрожденный спектакль, ставший классикой, артисты смогли всего несколько раз до начала пандемии, поэтому логично, что и новый сезон начался именно с этой постановки. Активным зрителям, выкладывавшим новости и посты с хэштегом театра в соцсетях, вручили вип-билеты.



Нельзя сказать, что «зал был полон» в торжественный день открытия театрального сезона. Все дело — в строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Зал заполнен только наполовину, ожидается, что и весь сезон , несмотря на большое количество желающих посетить театр, он будет заполняться только на 50 процентов. Изменения есть и в фойе — установлены системы обеззараживания воздуха и диспенсеры с антисептиком для рук. Маски тоже никто не отменял. К слову, если у посетителя ее нет, он может взять средство защиты на входе.

Зрителей Камаловского театра ожидают три премьеры, причем репетиции уже идут полным ходом. Первой вниманию театралов будет представлена постановка «Женюсь.тат», автором и режиссером которой выступил Ильгиз Зайниев. Премьера назначена на 11-13 сентября. В октябре в Малом зале ожидается показ спектакля «Хуш, авылым» молодого режиссера Айдара Заббарова, которая посвящена тете умирающих татарских деревень. Далее, в начале ноября состоится премьера спектакля «Не заскучаете ли?», уже на большой сцене театра. Ее автором стал победитель лаборатории «Новая татарская пьеса» в 2019 году Артур Шайдуллин. За постановку взялся Фарид Бикчантаев.

В фойе организована выставка, но официально она откроется только 3 сентября. В этот день зрители также увидят спектакль «Угасшие звезды».

Анна Тарлецкая