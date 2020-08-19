КДК РФС присудил «КАМАЗу» техническую победу над ФК «Зенит-Ижевск»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел дело по отмененному матчу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «КАМАЗом» и «Зенитом-Ижевск». Встреча не состоялась из-за найденного коронавируса в ижевской команде.

За срыв матча КДК РФС присудил «Зениту-Ижевск» техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, «КАМАЗ» одержал вторую победу в своей группе и идет в числе лидеров с шестью набранными очками.

Напомним, сегодня челнинский клуб проведет домашний матч в рамках Кубка России в Ульяновске против «Лады» из Димитровграда.