КДК РФС присудил «КАМАЗу» техническую победу над ФК «Зенит-Ижевск»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел дело по отмененному матчу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «КАМАЗом» и «Зенитом-Ижевск». Встреча не состоялась из-за найденного коронавируса в ижевской команде.
За срыв матча КДК РФС присудил «Зениту-Ижевск» техническое поражение со счетом 0:3.
Таким образом, «КАМАЗ» одержал вторую победу в своей группе и идет в числе лидеров с шестью набранными очками.
Напомним, сегодня челнинский клуб проведет домашний матч в рамках Кубка России в Ульяновске против «Лады» из Димитровграда.СпортФутбол УдмуртияТатарстан
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