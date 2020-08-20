12 сентября в Альметьевске проведут музыкальный полумарафон для бегунов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

12 сентября в Альметьевске состоится музыкальный беговой полумарафон Timerman . На соревнования ежегодно съезжаются тысячи спортсменов из Татарстана и России. Их цель — пробежать дистанцию в 1 км, 3 км, 10 км или 21.1 км.



Для маленьких участников организуют специальный забег Timerkids на 600 метров, сообщает Министерство спорта РТ.

Особенностью полумарафона считают музыкальное сопровождение на всей дистанции. Участников забега и болельщиков ждут музыкальные группы и народные коллективы, а на финише — большой концерт.

По словам участников прошлых лет, музыкальный формат забега помогает дольше не уставать и улучшать свои личные результаты.

Напомним, весной этого года Казанский марафон Timerman отметил пятилетний юбилей. Из-за пандемии коронавируса его перенесли с весны на конец лета.