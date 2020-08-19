В Казани пройдут первые матчи Кубка чемпионов по хоккею

В среду в Казани стартует первый в истории предсезонный турнир Кубок чемпионов.

В стартовом туре казанский «Ак Барс» сыграет против питерского «СКА» в 19.00 по мск. Сам турнир откроется матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча начнется в 13.00 по мск.

Стоимость билетов на матчи составляет от 150 до 600 рублей. Всего в продажу поступили чуть более 2 тысяч билетов на каждую игру турнира — 25% от вместимости «Татнефть Арены».

Предсезонный турнир Кубок чемпионов пройдет в Казани с 19 по 23 августа. В нем примут участие четыре победителя Кубка Гагарина.