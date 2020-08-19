Суд перенес заседание по делу о субсидиарной ответственности руководителей «Анкор-банка»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник Арбитражный суд Татарстана начал рассматривать дело о привлечении руководства казанского «Анкор-банка» к субсидиарной ответственности в размере 5,9 млрд рублей. В итоге заседание было решено перенести на 16 сентября.

АСВ вписало в число контролирующих лиц 15 топ-менеджеров банка. Многие из них утверждают, что не имели серьезного веса, не участвовали в принятии ключевых решений и никак не ответственны за несостоятельность банка.

Подробнее о старте процесса читайте в материале «Реального времени».