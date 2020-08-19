В Татарстане девочка с дегенеративным заболеванием написала книгу

В Татарстане девочка с дегенеративным заболеванием центральной нервной системы написала книгу.

17-летняя Арина Аракчеева страдает тяжелой болезнью с детства. Три года назад во время обострения заболевания, она попала в детскую больницу Нижнекамска, где ей оказали медпомощь. Врачи поразились терпению и выдержке девочки и всегда готовы помочь.

Написать книгу Арине предложила психолог Татьяна Хисматуллина. Поначалу девочка испугалась, но женщина успокоила ее и обещала помочь редактировать текст.

«Книга обо мне, о людях, которые меня окружают. О том, что со мной происходило. О радостях и трудностях, через которые мне пришлось пройти. Правда, я писала о себе в третьем лице, как будто глядя на себя со стороны. Книга так и называется «Она», — передает ее слова пресс-служба Нижнекамского района.

В книге есть и необычные персонажи. Например, Екатерина Великая. Арине симпатизирует эта историческая личность и поэтому в своем повествовании она решила провести параллель между ее жизнью и своей.



Книга выйдет в ста экземплярах. Ожидается, что ее напечатают через две недели. Все желающие смогут приобрести книгу, написав самому автору в «ВКонтакте».

