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В Татарстане девочка с дегенеративным заболеванием написала книгу

02:25, 19.08.2020
В Татарстане девочка с дегенеративным заболеванием написала книгу
Фото: e-nkama.ru

В Татарстане девочка с дегенеративным заболеванием центральной нервной системы написала книгу.

17-летняя Арина Аракчеева страдает тяжелой болезнью с детства. Три года назад во время обострения заболевания, она попала в детскую больницу Нижнекамска, где ей оказали медпомощь. Врачи поразились терпению и выдержке девочки и всегда готовы помочь.

Написать книгу Арине предложила психолог Татьяна Хисматуллина. Поначалу девочка испугалась, но женщина успокоила ее и обещала помочь редактировать текст.

«Книга обо мне, о людях, которые меня окружают. О том, что со мной происходило. О радостях и трудностях, через которые мне пришлось пройти. Правда, я писала о себе в третьем лице, как будто глядя на себя со стороны. Книга так и называется «Она», — передает ее слова пресс-служба Нижнекамского района.

В книге есть и необычные персонажи. Например, Екатерина Великая. Арине симпатизирует эта историческая личность и поэтому в своем повествовании она решила провести параллель между ее жизнью и своей.

Книга выйдет в ста экземплярах. Ожидается, что ее напечатают через две недели. Все желающие смогут приобрести книгу, написав самому автору в «ВКонтакте».

Справка

Дегенеративные заболевания нервной системы возникают по неустановленным причинам и характеризуются поражением определенных нейрональных систем из-за прогрессирующей гибели нейронов.

Заболевание сопровождается ограничением произвольных движений, появлением тремора, хореи, тиков и других аномальных движений, возможно развитие слабоумия и других расстройств.

ОбществоМедицинаКультура Татарстан
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