Древние мечеть и церковь будут реставрировать в Сокурах

Сегодня в Казань пришла последняя фура из Вологодской области, в которой на родину вернулась разобранная деревянная мечеть XIX века из села Большая Елга. До того, в конце июля, была осуществлена транспортировка Михаило-Архангельской церкви 1757 года. Оба сооружения являются объектами культурного наследия и после прекращения договорных отношений с известным вологодским реставратором Александром Поповым будут восстанавливаться в промышленном парке «Сокуры». После чего уже в готовом виде оба объекта вернут по месту «прописки» — в Камско-Устьинский и Рыбно-Слободской районы РТ.

Новым подрядчиком стала казанская компания «Оском», занимающаяся восстановлением объектов Казанского кремля. К реставрации мечети и церкви также будут привлечены мастера деревянного зодчества из Костромы и других городов России.

Оба объекта культурного наследия прибыли в довольно плохом состоянии, часть деревянных элементов оказалась утеряна.

«Ненадлежащее хранение привело к тому, что на бревнах пророс мох, появились водоросли и грибки. Ранее такого состояния у дерева не было, несмотря на то, что памятникам много лет», — заявил представитель ООО «Оском» Евгений Крючков.