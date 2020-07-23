В «Татфлоте» сменился руководитель

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Новым гендиректором АО «Судоходная компания «Татфлот» стал Владимир Веденков. Об этом говорится в сообщении системы «Спарк-Интерфакс».



Пост покинул Ильдар Тимергалиев, он же глава «Волжской буксирной компании»



Ранее прокуратура сообщила, что генерального директора «Татфлота», чье имя не называется, дисквалифицировали на год за повторное нарушение трудовых прав работников.

До этого в суд направили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» Рустэма Мухутдинова, которого в свое время сменил Тимергалиев. Следователи выяснили, что в 2018 году при наличии крупных долгов перед ФНС Мухутдинов «спрятал» более 5 миллионов рублей из денежных средств компании. Для этого он использовал расчетные счета третьих лиц (подконтрольной организации), чтобы проводить платежи контрагентам.