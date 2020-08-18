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Мэр Челнов подарил iPhone подростку, спасшему бабушку на пожаре

07:57, 18.08.2020
Мэр Челнов подарил iPhone подростку, спасшему бабушку на пожаре

Накануне мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообщался с погорельцами поселка Рябинушка. Он также встретился с 16-летним Владиславом Алексеевым, спасшим на пожаре бабушку.

Сообщается, что градоначальник подарил юноше iPhone.

Самыми пострадавшими от пожара стали супруги Шариповы, у которых сгорел дом, передает пресс-служба мэрии Челнов. Чета получит матпомощь от городского управления Минтруда РТ.

Общество Татарстан
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