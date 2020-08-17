Казанская прокуратура выявила на полигоне «Восточный» выброс вредных веществ

Казанская природоохранная прокуратура выявила нарушения на полигоне твердых коммунальных отходов «Восточный».



Надзорное ведомство установило, что при эксплуатации полигона «Восточный» юридическое лицо допускает нарушения при размещении твердых коммунальных отходов и выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

Также правоохранители выявили загрязнение почвы и подземных вод в контрольных скважинах полигона по ряду показателей. Для устранения нарушений закона директору общества внесено представление, сообщает пресс-служба ведомства.

В начале июля на полигоне «Восточный» произошел пожар. По предварительной версии, причиной пожара стал тлеющий предмет в строительных отходах, который завезли на свалку.

