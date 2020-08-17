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Казанская прокуратура выявила на полигоне «Восточный» выброс вредных веществ

22:20, 17.08.2020
Казанская прокуратура выявила на полигоне «Восточный» выброс вредных веществ
Фото: realnoevremya.ru

Казанская природоохранная прокуратура выявила нарушения на полигоне твердых коммунальных отходов «Восточный».

Надзорное ведомство установило, что при эксплуатации полигона «Восточный» юридическое лицо допускает нарушения при размещении твердых коммунальных отходов и выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

Также правоохранители выявили загрязнение почвы и подземных вод в контрольных скважинах полигона по ряду показателей. Для устранения нарушений закона директору общества внесено представление, сообщает пресс-служба ведомства.

В начале июля на полигоне «Восточный» произошел пожар. По предварительной версии, причиной пожара стал тлеющий предмет в строительных отходах, который завезли на свалку.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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