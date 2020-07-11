В Казани потушили пожар на полигоне ТБО «Восточный» — видео
Пожар на полигоне ТБО «Восточный» потушен. Об этом рассказали в МЧС по РТ.
По уточненной информации, площадь тления ТБО составила 100 кв. м. Пожарные проливали огонь водой из пожарных автоцистерн, параллельно вели засыпку и утрамбовывание 1,5-метровым слоем грунта, который заранее был заготовлен для послойной пересыпки отходов эксплуатирующей полигон организацией.
Предварительная причина возгорания — в строительных отходах, которые завезен на свалку, оказался тлеющий предмет.
Общая площадь полигона составляет 9 га. Ежедневно полигон «Восточный» принимает около 500 тонн отходов (40—50 мусоровозов)
Напомним, что вчера вечером на полигоне «Восточный» произошел пожар. Изначально сообщалось, что тлеет мусор на площади 800 кв. метров.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым