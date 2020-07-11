В Казани потушили пожар на полигоне ТБО «Восточный» — видео

Фото: МЧС по РТ

Пожар на полигоне ТБО «Восточный» потушен. Об этом рассказали в МЧС по РТ.

По уточненной информации, площадь тления ТБО составила 100 кв. м. Пожарные проливали огонь водой из пожарных автоцистерн, параллельно вели засыпку и утрамбовывание 1,5-метровым слоем грунта, который заранее был заготовлен для послойной пересыпки отходов эксплуатирующей полигон организацией.

Предварительная причина возгорания — в строительных отходах, которые завезен на свалку, оказался тлеющий предмет.

Общая площадь полигона составляет 9 га. Ежедневно полигон «Восточный» принимает около 500 тонн отходов (40—50 мусоровозов)

Напомним, что вчера вечером на полигоне «Восточный» произошел пожар. Изначально сообщалось, что тлеет мусор на площади 800 кв. метров.

