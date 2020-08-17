С начала года в Татарстане по вине нетрезвых водителей погибли 29 человек
За семь месяцев 2020 года в Татарстане по вине нетрезвых водителей произошло 195 ДТП, в которых погибли 29 человек, 285 были пострадали. Такие данные озвучили в МВД республики.
При этом сотрудники ГИБДД пресекли 7 783 нарушения, связанных с управлением автомобилей в пьяном состоянии и невыполнением водителями требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А 682 водителя привлечены к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
В ГИБДД МВД по РТ напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывали водителей быть крайне внимательными и осторожными.
Ранее в Набережных Челнах пьяный мужчина сбил пешеходов и снес дорожный знак.
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