В Набережных Челнах мужчина сбил пешеходов и снес дорожный знак

В Набережных Челнах мужчина на автомобиле наехал на группу пешеходов. Об этом сообщает Сhelny-biz.ru.

Известно, что в субботу вечером, 15 августа, 34-летний пьяный мужчина наехал на четырех пешеходов. Среди пострадавших есть 13-летний ребенок. Все они доставлены в больницу с различными травмами.

Сообщается, что водитель двигался по проспекту Чулман со стороны проспекта Вахитова. При повороте на проспект Туфана мужчина превысил скорость и врезался в бордюрный камень разделительной полосы, наехав на пешеходов. Затем машина снесла дорожный знак «Пешеходный переход» и въехала в основание рекламной стеллы.



На водителя составлены административные материалы, машина отправлена на спецстоянку.

Ранее в Казани водитель сбил 18-летнюю девушку во дворе дома №93 по улице Рихарда Зорге и скрылся с места ДТП.

