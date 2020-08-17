На руководство агрофирмы «Дубрава» в Татарстане возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО «Агрофирма «Дубрава» села Большие Кайбицы. Его подозревают в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должны были быть уплачены налоги, сборы, страховые взносы.

Следствие считает, что некто из числа руководителей агрофирмы, зная о задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 3,4 млн рублей, распорядился перечислить деньги на расчетные счета контрагентов-поставщиков. В 2019—2020 годах были перечислены более 4,6 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее татарстанский арбитраж частично удовлетворил требования «конкурсника» ООО «Агрофирма «Муслюмовская» из села Михайловка Муслюмовского района Татарстана о привлечении к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров и владельцев предприятия.

