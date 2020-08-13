Агробоссам в Татарстане выставили счет на полмиллиарда

Рассмотрение заняло почти два года

Как стало известно «Реальному времени», татарстанский арбитраж частично удовлетворил требования «конкурсника» ООО «Агрофирма «Муслюмовская» из села Михайловка Муслюмовского района Татарстана о привлечении к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров и владельцев предприятия. Однако даже такое решение выливается для руководства фирмы в обязательства заплатить суммы в сотни миллионов рублей.

Иск был подан «конкурсником» еще в октябре 2018 года. Он хотел взыскать по 520,9 миллиона рублей с владельцев Марины Мельниковой и ООО «Инвест-Агро» (по 50%) и бывших генеральных директоров — Ильнура Абдуллина (2012—2014 годы), Рината Нуриева (2014—2015 годы), Анатолия Салахеева (2015 год). В декабре 2018 года производство по рассмотрению заявления было приостановлено до вступления в законную силу судебных актов по заявлению агрофирмы к бывшему совладельцу «Инвест-Агро» Эдуарду Хасанову о признании сделок недействительными. Речь о 16 договорах купли-продажи транспортных средства. По итогам он должен вернуть несколько комбайнов и тракторов, самоходный опрыскиватель и 1,4 миллиона рублей. Решение об этом было вынесено в июле прошлого года.

Эдуард Хасанов должен вернуть несколько комбайнов и тракторов. Фото торги-россии.рф

Но вернемся к главному иску. Суд в 2019 году возобновил рассмотрение и установил: ходатайство конкурсного управляющего должника подлежит удовлетворению, судебное заседание — отложению, поскольку в связи с неполным погашением реестра требований кредиторов невозможно определить размер субсидиарной ответственности.

В итоге суд прекратил производство о привлечении Анатолия Салахеева к субсидиарной ответственности по причине смерти последнего. В остальном исковые требования были удовлетворены частично: Абдуллина привлекли к ответственности на 230,3 миллиона, Нуриева — на 47 миллионов, Мельникову — на 534 миллиона. «Инвест-Агро» должно заплатить 294,5 миллиона.

Как следует из документов суда, требования были связаны с тем, что бывшие руководители фирмы в период своей деятельности обязаны были подать в суд иск о банкротстве компании — не позднее января 2014 года, когда агрофирма «Муслюмовская» накопила непосильные долги. Также в период руководства этих лиц совершались сделки, которые суд впоследствии признал недействительными. Кроме того, как заявлял в суде конкурсный управляющий, Мельникова не передала ему бухгалтерскую и иную документацию. Ответчики в суде возражали, что наличие отдельных неисполненных обязательств само по себе не свидетельствовало о наличии признаков банкротства, а у фирмы в тот момент было чем расплатиться по долгам.

«Реальному времени» не удалось связаться с конкурсным управляющим агрофирмы. Однако, согласно картотеке арбитражных дел, Нуриев уже обжаловал решение суда.

Ринат Нуриев и бывший директор казанского филиала СК «Практика» Владимир Сурыгин являются фигурантами уголовного дела о хищении средств, выделенных в качестве субсидий от Минсельхозпрода республики на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Фото agroinvestor.ru

Третья попытка

Банкротство агрофирмы началось пять лет назад, в мае 2015 года, с процедуры наблюдения. Через пять месяцев фирму признали банкротом. Инициатором выступило ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций инноваций» из Казани.



Последний раз о финансовых результатах агрофирма отчитывалась за 2014 год. Тогда она получила убыток в размере 9,5 миллиона рублей. «Муслюмовская» также мелькала в СМИ как должник по зарплате — в 2017 году, по данным Минтруда РТ, она погасила задолженность в размере 2,5 млн рублей перед 52 работниками. Всего было погашено 3,5 миллиона рублей долгов.

Интересно, что Ринат Нуриев и бывший директор казанского филиала СК «Практика» Владимир Сурыгин являются фигурантами уголовного дела о хищении средств, выделенных в качестве субсидий от Минсельхозпрода республики на компенсацию части затрат по страхованию урожая. По версии следствия, они представили ложные документы об имеющихся в агрофирме «Муслюмовская» озимых пшеницы и ржи. Ущерб по делу составляет порядка миллиона рублей.

Первый раз дело с обвинительным заключением поступило в Вахитовский суд Казани в декабре 2017 года, но было возвращено прокурору из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Причин несколько: обвинение не представило суду доказательств, что в декабре — августе на полях агрофирмы не было суммарно трех тысяч гектаров озимых, также оно не доказало, что обвиняемыми были завышены площади посевов.

Верховный суд Татарстана принял жалобу прокурора, и дело вернули в Вахитовский суд в ноябре 2018 года. Но в июле 2019 года его опять вернули прокурору, так как обвинительное заключение вновь было составлено с нарушением требований. Третий раз дело поступило в мае 2020 года. Два раза оно откладывалось из-за неявки потерпевшей стороны, и следующее заседание назначено на 17 августа.

Дарья Пинегина