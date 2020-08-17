Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане
В МЧС по Татарстану предупредили жителей республики об усилении ветра.
Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 18 часов 17 августа до 18 часов 18 августа на территории республики и в Казани локально ожидается сильный северо-западный ветер порывами 15—18 м/с.
Ранее сообщалось, что 17 августа на территории Татарстана днем ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15—18 м/с.
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