Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане

В МЧС по Татарстану предупредили жителей республики об усилении ветра.



Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 18 часов 17 августа до 18 часов 18 августа на территории республики и в Казани локально ожидается сильный северо-западный ветер порывами 15—18 м/с.

Ранее сообщалось, что 17 августа на территории Татарстана днем ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15—18 м/с.

