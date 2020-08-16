Синоптики прогнозируют туман и грозы завтра в Татарстане

В МЧС по Татарстану предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий.

Так, согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 00.00 до 18.00 17 августа местами на территории Татарстана будет туман ночью и утром, днем ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.



В Гидрометцентре РФ ранее сообщили, что уже на следующей неделе погода заметно улучшится.