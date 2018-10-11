АСВ добилось признания недействительными сделок «Татфондбанка» на сумму около 19 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов добилось признания недействительными сделок «Татфондбанка» на сумму около 19 млн рублей. Обе операции были совершены 13 декабря 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконной уступку прав требований «Службе взыскания «Редут» на почти 16 млн рублей. При этом суд восстановил задолженность банка перед компанией в размере 161,7 тыс. рублей.

Также суд признал недействительным погашение кредита ООО «Вид» со счета в банке на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий.

Напомним, агрофирма «Лениногорская» смогла добиться признания законности сделок с «Татфондбанком» на 5,4 млн рублей.