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Происшествия

США нанесли авиаудар по сирийской армии

12:38, 17.08.2020
США нанесли авиаудар по сирийской армии
Фото: commons.wikimedia.org

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по блокпосту армии Башара Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Сообщается, что удар был нанесен после того, как сирийские военные отказались пропустить патруль американских солдат. Один сирийский военный погиб, еще двое ранены (по предварительным данным, один из них офицер).

На данный момент Вашингтон событие никак не прокомментировал.

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