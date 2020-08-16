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Лукашенко выступил на митинге своих сторонников

14:21, 16.08.2020
Лукашенко выступил на митинге своих сторонников
Фото: tut.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников, организованном в центре Минска. Он заявил, что не является сторонником уличных акций.

Он заявил, что за время его правления белорусы впервые в истории построили свое независимое суверенное государство, передает ТАСС.

Также Лукашенко стал говорить о скоплении военных сил на западных границах государства.

Напомним, что в Белоруссии уже неделю продолжаются протесты. Причиной стали президентские выборы, прошедшие нат прошлой неделе. По официальным данным ЦИК республики Лукашенко набрал на них более 80% голосов.

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