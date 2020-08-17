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Минниханов объявил благодарность президента Татарстана главе группы «ЖИК» и бывшему «конкурснику» ВАМИНа

10:52, 17.08.2020 1
Минниханов объявил благодарность президента Татарстана главе группы «ЖИК» и бывшему «конкурснику» ВАМИНа
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, которым объявляется благодарность президента РТ двум депутатам Казгордумы: Эмилю Хуснутдинову и Сергею Кондратьеву.

Гендиректор девелоперской группы «ЖИК» Хуснутдинов и известный в республике арбитражный управляющий Сергей Кондратьев удостоились президентской благодарности за вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Документ был подписан Миннихановым еще 12 августа и опубликован сегодня.

Кондратьев участвовал в банкротстве некогда крупнейшего в республике молочного агрохолдинга «ВАМИН-Татарстан».

Ранее «Реальное время» писало, что исполком Казани судится с промпарком «Коламбиа», принадлежащем дочери Эмиля Хуснутдинова. Городские власти потребовали от компании почти 150 млн рублей.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:57
    Не понимаю за какие достижения благодарности
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