Минниханов объявил благодарность президента Татарстана главе группы «ЖИК» и бывшему «конкурснику» ВАМИНа

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, которым объявляется благодарность президента РТ двум депутатам Казгордумы: Эмилю Хуснутдинову и Сергею Кондратьеву.

Гендиректор девелоперской группы «ЖИК» Хуснутдинов и известный в республике арбитражный управляющий Сергей Кондратьев удостоились президентской благодарности за вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Документ был подписан Миннихановым еще 12 августа и опубликован сегодня.

Кондратьев участвовал в банкротстве некогда крупнейшего в республике молочного агрохолдинга «ВАМИН-Татарстан».

Ранее «Реальное время» писало, что исполком Казани судится с промпарком «Коламбиа», принадлежащем дочери Эмиля Хуснутдинова. Городские власти потребовали от компании почти 150 млн рублей.

