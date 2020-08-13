Исполком Казани подал еще несколько исков к промпарку дочери депутата Казгордумы

В Арбитражный суд Татарстана поступило еще несколько исков к ООО «Промышленный парк «Коламбиа», расположенному в промзоне Казани на Южно-Промышленной улице. Истцом выступает Комитет по земельным и имущественным отношениям (КЗИО) казанского исполкома.

Сумма исковых требований по первому иску составляет 17,8 млн рублей, по второму — 8,4 млн рублей, по третьему — 4,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма составляет около 30,8 млн рублей.

Напомним, что, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», директором и бенефициаром промпарка является Диана Мифтахова — дочь депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова, контролирующего девелоперскую группу «ЖИК». Ранее КЗИО подал три иска к промпарку на 107,7 млн. Сама Мифтахова тогда пояснила, что иски связаны с претензиями комитета по аренде.

