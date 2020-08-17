В Челнах назвали причины пожара в поселке Рябинушка

Пожар в челнинском поселке Рябинушка оказался рукотворным. Власти города возложили ответственность на одного из жильцов. Официальная причина — неисправность печи.

«Пожар рукотворный, созданный не очень правильным отношением гражданина к своему имуществу и имуществу своих соседей. Топил баню, не рассчитал, она загорелась», — сказал сегодня на деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Начальник 15-го отряда федеральной противопожарной службы Рустам Юмагулов рассказал, что общая сумма ущерба превысила 12 млн рублей, передает портал chelny-biz.ru.

«Сгорели надворные постройки шести домовладений, а также частично один жилой дом по улице Чайковского 1г. Огнем повреждены наружные части двух частных жилых домов по улице Чайковского 1а и 1б. Различные повреждения от воздействия высокой температуры получили четыре жилых дома», — сказал Юмагулов.

Он уточнил, что владелец сгоревшей бани топил ее с 14.00. Через четыре часа, когда начался пожар,он почти час пытался потушить огонь самостоятельно.

Напомним, что крупный пожар в частном секторе Челнов затронул около шести участков. Мэр города и глава администрации прибыли на место тушения в тот же вечер. В результате пожара пострадал 16-летний подросток, спасавший от огня бабушку и надышавшийся угарного газа.