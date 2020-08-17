Новости общества

06:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до +18 градусов

05:29, 17.08.2020
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до +18 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 17 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами кратковременный дождь, туман. Днем в отдельных районах возможна гроза.

Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +13°С до +18°С. В Казани прогнозируется 14—16 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +16°С до +18°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем