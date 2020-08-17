Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до +18 градусов
В понедельник, 17 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами кратковременный дождь, туман. Днем в отдельных районах возможна гроза.
Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +13°С до +18°С. В Казани прогнозируется 14—16 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +16°С до +18°С.
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